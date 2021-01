Aperte le domande per il Servizio Civile al Parco Paleontologico Astigiano

E’ attivo il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile universale che si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni di età in possesso di diploma, impiegati per un anno (25 ore settimanale) e con un rimborso mensile di 439,50 euro netti.

Il progetto presentato dall’ente Parco Paleontologico si intitola “Un antico mare che racconta il nostro territorio” e la sede di servizio sarà presso il Museo Paleontologico di Asti sito nel Palazzo del Michelerio in Corso Alfieri 381.

I ragazzi, in supporto al personale del museo, saranno coinvolti nell’allestimento dei reperti per la nuova esposizione sui cetacei fossili, nelle mostre temporanee, nella gestione e manutenzione dell’acquario preistorico e nell’assistenza in biglietteria.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it