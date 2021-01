Anno Internazionale della Frutta e della Verdura: quali sono i prodotti di stagione?

Mangia le verdure che ti fanno bene! Quante volte lo avete sentito? Non ci credete? Dovreste farlo.

L’Assemblea Generale dell’ONU ha dichiarato infatti il 2021 Anno Internazionale della Frutta e della Verdura (AIFV). La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) è l’agenzia capofila nelle celebrazioni che per il 2021 saranno organizzate in tutto il mondo.

Obiettivi dell’AIFV sono migliorare la produzione sostenibile di ortofrutta attraverso l’innovazione e la tecnologia; ridurre gli sprechi alimentari; sensibilizzare l’opinione pubblica e orientare le politiche sui vantaggi per la salute derivanti dal consumo di frutta e verdura.

Secondo quanto riporta la stessa FAO, frutta e verdura sono ottime fonti di fibre dietetiche, vitamine e minerali (per esempio, folato, vitamine A e C, potassio). Frutta e verdura sono componenti essenziali di una dieta sana e possono aiutare a ridurre i fattori di rischio per malattie come obesità, infiammazioni croniche, ipertensione e colesterolo alto.

Per avere effetti benefici sulla salute si dovrebbero consumare almeno cinque porzioni (o 400gr) al giorno di frutta e verdura. La frutta e la verdura vanno introdotte nella dieta già a partire dai 6 mesi di età e mantenute come regolari componenti di una dieta sana lungo tutto l’arco della vita.

Frutta, verdura e sviluppo sostenibile

Fino al 50% di frutta e verdura prodotte va perso nella catena di approvvigionamento, ciè tra il momento della raccolta e il consumo.

Per produrre un’arancia possono essere necessari fino a 50 litri d’acqua. La perdita di frutta e verdura rappresenta quindi uno spreco di risorse sempre più scarse come il suolo e l’acqua. Tantissimi prodotti ortofrutticoli che potrebbero essere tranquillamente mangiati vengono sprecati lungo la filiera alimentare semplicemente per gli aspetti estetici, perché non sono belli o perfettamente rotondi. Per un consumo sostenibile di frutta e verdura è inoltre importante consumare i prodotti locali e di stagione. Volete sapere quali sono durante tutti i mesi dell’anno? Fondazione Campagna Amica ha pubblicato due utilissime “ruote della stagionalità” che riportiamo di seguito.

Per scaricare le ruote ad alta risoluzione e per ricevere altri materiali consigliamo di visitare il sito di Campagna Amica cliccando QUI.

Buon AIFV a tutti!