Anche San Damiano d’Asti avrà la panchina gigante del circuito Big Bench

Non solo grande attenzione alle opportunità offerte dai bandi da parte dell’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti, ma anche iniziative di promozione del territorio.

A confermarlo è il sindaco della cittadina astigiana, Davide Migliasso: “Stiamo continuando l’attività per l’installazione di una panchina gigante nell’ambito del circuito Big Bench, panchina che verrà installata nel corso di quest’anno; purtroppo il covid ha rallentato tutta la procedura e le pratiche per l’installazione.”

Nel frattempo è stato definito il luogo in cui verrà installata: “Il sito in cui verrà collocata, abbiamo scelto un appezzamento di terreno particolarmente panoramico in mezzo alla vigne in Borgata San Luigi” afferma Migliasso (nella foto la vista su San Damiano da Borgata San Luigi).

La panchina che verrà installata a San Damiano avrà una particolarità che la renderà particolarmente inclusiva: “Come avevamo già anticipato questa panchina verrà realizzata con l’accessibilità disabili, e questa è una particolarità molto importante perchè sono pochissimi le panchine con questa caratteristica. L’installazione verrà realizzata anche in collaborazione con la Fondazione del COGESA, a cui va il mio personale ringraziamento” conclude il primo cittadino sandamianese.