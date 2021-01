All’Istituto comprensivo di Castell’Alfero uno sportello psicologico per alunni e genitori

All’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero sarà attivato da febbraio uno sportello psicologico.

Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento ministeriale, è rivolto in particolare agli alunni delle medie e dell’ultimo anno della primaria e, più in generale, alle famiglie. L’obiettivo è rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza Covid19, ma anche far fronte ai casi di difficoltà relazionali, malessere psico-fisico e altri traumi psicologici.

“Si vuole, nella pratica, creare un momento in cui gli alunni possano parlare tranquillamente con un’esperta – spiega la dirigente scolastica Claudia Cerrato – I ragazzi pare abbiano accolto con favore questa opportunità. Potranno contattare la psicologa direttamente tramite email e prendere appuntamento in orario stabilito”.

Gli incontri si terranno a scuola. L’esperta individuata è la dottoressa Paola Scalco che ha partecipato e vinto la selezione. Le famiglie che desiderano usufruire del servizio possono mettersi in contatto con la segreteria dell’istituto o con i singoli plessi.