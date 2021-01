Allerta gialla per neve sull’Astigiano

Allerta gialla per neve su gran parte dell’Astigiano. Le previsioni di Arpa Piemonte segnalano ancora “maltempo diffuso per le prossime 24-36 ore, con precipitazioni che risulteranno più persistenti e localmente intense a ridosso della fascia alpina occidentale durante la seconda parte della giornata odierna e domani sul settore sudoccidentale. La quota delle nevicate si manterrà prossima al suolo tra basso torinese, cuneese, astigiano ed alessandrino, inizialmente su valori più alti sull’Appennino per poi portarsi domani intorno ai 200-300m.”

In considerazione dei quantitativi di neve al suolo attesi il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso l’allerta gialla per l’astigiano, che significa che potranno verificarsi disagi per la viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi. In particolare sono i settori “L” e “G” quelli con allerta gialla riguardanti la nostra provincia, come si può vedere dalla mappa. La neve è prevista già nel pomeriggio di oggi e per la giornata di domani, martedì 5 gennaio.

Sempre secondo il bollettino odierno di Arpa Piemonte le ultime nevicate residue insisteranno tra cuneese, astigiano ed alessandrino fino alla notte tra domani e mercoledì.