Alla Sinagoga di Asti la commemorazione delle vittime della Shoah della delegazione del Movimento 5 Stelle

In occasione della giornata della Memoria una delegazione del Movimento 5 Stelle di Asti si é recata presso la Sinagoga sita in via Ottolenghi per ricordare la Shoah e commemorare le vittime dell’Olocausto.

Il capogruppo al Consiglio Comunale ing. Massimo Cerruti ha deposto un mazzo di fiori con la dicitura “Per non dimenticare” davanti la Sinagoga stessa.