Alla Rava e Fava le calze della befana artigianali

Sono disponibili nei due punti vendita Rava e Fava di Asti, in piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83, le calze della befana 2021 in cotone oppure in yuta, realizzate a mano da artigiane.

Quelle in cotone sono realizzate nei laboratori tessili della cooperativa Quid di Verona, un’impresa sociale che da anni lavora al recupero di tessuti di fine serie per creare capi ed accessori di abbigliamento coinvolgendo in percorsi lavorativi “donne con passato di fragilità”. La stessa cooperativa è inoltre produttrice delle mascherine lavabili in cotone che trovate nei punti vendita di Rava e Fava

Le calze in yuta vengono realizzate da gruppi di donne di villaggi del Bangladesh che lavorano questa fibra vegetale per realizzare borse, cesti e manufatti per la casa.

Le calze sono personalizzabili e possono essere riempite scegliendo da una variegata gamma di dolci bio-equo e solidali come cioccolato, caramelle, biscotti , snack.