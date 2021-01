Alla mensa sociale di Asti donate e installate le nuove plafoniere a led

Continuando a seguire lo spirito con cui la Ditta Quinto Impianti Elettrici s.r.l. ha contribuito al progetto “Dona la Spesa”, nei giorni precedenti il Natale, fece una donazione alimentare alla mensa sociale e si offrì di regalare nuove plafoniere a led per illuminare il refettorio.

Il problema era trovare gli installatori. Per suor Luigina, responsabile della gestione della mensa del Comune, il problema si poteva risolvere facilmente: bastava parlarne con tre volontari che lei conosceva bene e sapeva che non le avrebbero detto di no. Così martedì 19 gennaio le plafoniere arrivavano nel magazzino di corso Genova e il giorno dopo Enzo, Franco e Virginio si sono trovati al pomeriggio per installarle al posto delle vecchie a neon. Più luminose (luce esponenzialmente aumentata), più economiche (consumo dimezzato), più igieniche (facili da pulire) e anche più belle e moderne nella linea essenziale, le nuove luci fanno risplendere il refettorio della mensa, soprattutto nelle giornate più grigie e malinconiche.

“La cittadinanza ancora una volta diventa protagonista con gesti di solidarietà”, dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessora Mariangela Cotto, “contribuendo a rendere i locali della Mensa Sociale più accoglienti e adeguati all’esigenze di chi quotidianamente la vive come dipendente, ospite e volontario.”