Alba: oltre 800 mila euro di contributi per assistenza, istruzione, volontariato, cultura, sport e turismo

Grazie ad una virtuosa e oculata gestione delle risorse, la Giunta comunale di Alba nel corso del 2020 ha potuto destinare contributi ad enti e associazioni che ne hanno fatto domanda, per un totale di fondi assegnati che ammontano a 802.950 euro. La Giunta, nel riconoscere l’importanza del ruolo svolto da associazioni ed enti a favore della città, con una somma considerevole ha voluto manifestare la sua vicinanza, ancor più in questo momento di grande difficoltà a causa della pandemia.

€ 66.000 sono stati assegnati tramite i bandi pubblicati nel corso dell’anno, volti a premiare i progetti presentati da associazioni culturali, gruppi di volontariato e società sportive.

Bando a sostegno della cultura e del turismo:

Alba&Jazz € 3.800; Burattinarte € 2.700; Associazione Be-Street € 2.000; Associazione Tom Corradini teatro € 2.000; Familupi’s € 2.000; Rejoicing Gospel Choir € 1.800; GFA Gruppo Fotografico Albese € 1.500; Artisti al Tappeto € 1.400; A.SA.MI.MUS. Associazione Amici dell’Istituto Musicale di Alba € 1.300; Teatro del Fiasco € 1.300; In Donne Veritas € 1.200; Associazione ALEC Gianfranco Alessandria € 1.000.

Bando a sostegno della promozione sportiva:

Santa Margherita € 2.100; Olimpo Basket € 2.100; L’Albavolley € 2.028; PGS Victoria € 1.732; Gruppo Sportivo San Cassiano € 1.238; Ginnastica Alba € 1.092; Gruppo Sportivo Sordi € 1.048; Victoria Alba Pattinaggio € 1.017; Ginnastica Ritmica Victoria Alba € 1.008; Atletica Alba € 972; Pallavolo Alba € 950; Educadanza € 930; Oratorio Divin Maestro € 790; Centro Judo Albese € 762; Gruppo Podisti Albesi € 740; Club Leloi € 563; Evolution Alba € 380; Alba Bike Team € 300; Cicloamatori Alba € 300; Le Spire del Lupo € 300; Taiji Gong Alba € 300; Yoganomade € 300; Calisthenics Alba € 300; Ciclismo DiVino € 300; Pallonistica Albese € 300; Stella Maris € 150.

Bando a sostegno del volontariato:

La Carovana € 3.200; Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile Provincia di Cuneo ODV + Misericordie € 3.000; DI.A.PSI Alba Bra odv € 2.000; Strani Vari odv € 2.000; Ampelos odv € 1.800; AVIS Sezione di Alba € 1.600; Asava odv € 1.500; Ass. Lucio Grillo € 1.500; Smile per i bambini di Chernobyl € 1.200; Cottolenghino Alba odv € 1.200; ACIA Ass. Culturale Immigrati Alba € 1.000; CVA Centro Volontari Assistenza € 1.000; Sandro Toppino odv € 1.000.

In considerazione delle persistenti difficoltà di cui soffrono molti cittadini, purtroppo accentuate dall’emergenza causata dalla pandemia da Covid19, in aggiunta alle risorse messe a disposizione dallo Stato per il settore delle politiche sociali, la Giunta ha assegnato al Consorzio socio-assistenziale un contributo straordinario di € 150.000, con l’obbiettivo di garantire la continuità delle attività in favore di minori, portatori di handicap e bisognosi di assistenza, per agevolare le iniziative di pronta accoglienza e per venire incontro alle situazioni di emergenza abitativa delle famiglie maggiormente in difficoltà.

A sostegno dello sviluppo delle attività di promozione turistica, nazionale e internazionale, sono stati destinati contributi straordinari all’Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba (€ 40.000) e alla Giostra delle Cento Torri (€ 46.000, da destinare anche all’attività dei borghi).

Inoltre, per le iniziative di abbellimento e di vivacizzazione di alcune aree della città, sono stati assegnati contributi per € 5.000 per manifestazioni condotte attraverso le associazioni Albauno, Albapiù, Comitato San Paolo, Alba sotto le torri commercianti del Centro Storico e di Corso Langhe (€ 1.000 ciascuna).

È stato erogato, infine, un contributo di € 40.000 all’Associazione Commercianti Albesi per le attività svolte in sinergia con il Comune a sostegno delle imprese che hanno incontrato maggiori difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid19 (campagna “Torno al Ristorante, sicuro”; contributo per le pratiche di richiesta garanzia per finanziamenti agevolati in collaborazione con Banca d’Alba; iniziativa “Parcheggi Gratuiti”, contributi per l’illuminazione natalizia).

Un contributo di € 25.000 è stato assegnato a ciascuna delle tre “sezioni primavera” cittadine con l’obbiettivo di agevolarne la prosecuzione. Sono state, inoltre, destinate le seguenti risorse agli Asili nido, micronidi, centri di custodia oraria, nidi in famiglia: asilo nido Il Fiore € 15.000; Giro di Coccole € 10.000; Ottavo Nano € 10.000; asilo nido Città di Alba € 10.000; Babylandia € 5.500; Teta Beba € 3.500.

In aggiunta, è stato destinato un contributo straordinario di € 80.000 alle scuole paritarie della Città.

La Giunta ha poi stanziato fondi per complessivi € 177.800 per progetti speciali a:

Collisioni (per l’organizzazione del Festival GRAZIE) € 36.000; Cinzano Rally Team (per l’organizzazione del “Rally di Alba”) € 30.000,00; Centro studi “Beppe Fenoglio” (per il complesso delle iniziative culturali programmate) € 20.000; al Borgo San Lorenzo per l’organizzazione delle “Notti della natività” € 16.000; Fondazione RADICI per la realizzazione del film su Alba Capitale Cultura di Impresa € 10.000; Tappa 20 per la realizzazione della tappa del Giro d’Italia € 10.000; Ass. Il Nucleo (per l’organizzazione di “Estate all’Arena”) € 5.300; Sinergie outdoor (per la realizzazione di “Alba Truffle bimbi”) € 5.000; Famija Albèisa (per i numerosi eventi culturali) € 5.000; Hiroshima Mon Amour (per organizzazione festival “Attraverso”) € 5.000; ASD Triangolo Sport (per l’organizzazione di manifestazioni podistiche) € 5.000; Go Wine (per l’organizzazione della Festa del Vino, la Festa dei Vini Autoctoni e per il concorso “Bere il Territorio”) € 4.000; Associazione “Giulio Parusso” (per digitalizzazione dell’archivio fotografico del Comune) € 4.000; Associazione Amici Istituto Musicale (per stagione di musica da camera) € 3.000; Ambasciata della democrazia locale (per le iniziative di fratellanza con Zavidovici) € 2.600; La Bocciofila Albese (per l’organizzazione di tornei nazionali/internazionali) € 2.500; Centro Culturale San Giuseppe onlus (per i numerosi eventi culturali) € 2.500; Associazione Milleunanota (per l’organizzazione di Music on the Bus) € 2.000; Centro recupero Ricci (per Singing for Australia) € 2.000; Comitato di gemellaggio Alba-Medford al fine di aiutare concretamente la Città gemella a far fronte ai danni causati dal devastante incendio del mese del settembre scorso € 1.700; Ass. “Amici del Museo F. Eusebio” (per il contributo dato allo studio e alla valorizzazione delle collezioni museali) € 1.500; Associazione culturale San Giovanni (per iniziative di valorizzazione della piazza) € 1.500; Parco culturale (per Suoni dalle Colline Langhe e Roero) € 1.500; Associazione Proteggere Insieme (per Estate all’Arena 2020) € 1.200; Comitato di Quartiere Scaparoni per l’organizzazione della Strada dei Presepi € 500.

La Giunta ha inoltre assegnato i seguenti contributi, per un totale di € 60.150 alle seguenti associazioni:

5.000 €: Fondazione Emmaus per il Territorio onlus

3.000 €: Associazione DEINA

2.500 €: Proteggere Insieme o.d.v. Associazione Nazionale Protezione Civile

2.100 €: Albese Calcio; Area Calcio

2.000 €: Croce Rossa Italiana Comitato di Alba ODV; Circolo Acli “L. Maiolo” APS

1.500 €: C.L.A.M.S. Circolo delle Langhe Auto Moto Storiche

1.250 €: Motoclub Desmolanghe DOC in collaborazione con Moto Club Alba

1.000 €: Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale; ANPI; Associazione Arcobaleno; Associazione Montebellina Insieme; Associazione Nazionale Carabinieri; Banda Musicale Città di Alba “Ars et labor”; Associazione Milleunanota; Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Albanova; Club Alpino Italiano Sezione di Alba; Fondazione Radici; Gruppo Scout Alba 7; Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Cuneo ODV; Sportabili Alba onlus asd; Associazione Culturale Alba Film Festival

900 €: Associazione Corale Intonando; Associazione le2impronte; Associazione Nuove Rotte

850 €: Il Campo

800 €: Associazione Beato Giuseppe Girotti

750 €: Associazione Presenza Amica un cuore per gli altri odv onlus

700 €: Associazione Ambiente e Cultura

600 €: Associazione Culturale Espressione Hip Hop; Colline e Culture; Amici di Andrea Viberti

500 €: Associazione Nazionale Alpini gruppo di Alba; A.N.D.O.S. Alba; ANOLF; Ass. Volontariato Equo-Solidale; Alba Chapter Italy; Amici di zampa; Apneia; Associazione Coro Stella Alpina; Associazione Culturale Lugi Paruzza; Associazione Famiglie Adottive AMA; Associazione Incendi Boschivi AIB; Associazione Solstizio d’Estate; Don Chisciotte Siamo Noi; Fondazione Bottari Lattes; Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude; ISC ASD; Italia Nostra Onlus sezione di Alba; Ithaca; Liberamente Sportivi Asd; Organizzazione di Volontariato “Marta e Maria”; Turismo in Langa; Unione Nazionale Veterani Sportivi; Università delle Tre Età “Alba Pompeia”; Vespa Club Alba; Victoria Alba Pattinaggio ASD

400 €: ANMIL onlus; Associazione Genitori Montessori ODV; Associazione Aquiloni; Associazione Italiana Donatori della Cornea; Salinbici

300 €: A.L.I.Ce. Cuneo Odv; Ass. Asso di Coppe; Langheting; Bottega di Elia Odv; Ordine dei cavalieri delle Langhe; Gruppo Sportivo Piave; PONS; Ass. Zen Bodai Dojo

200 €: A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero; Ass. Recuperamiamoli odv; Centro Don Mario Destefanis odv; Gruppo Scout Alba e Roero I; Happy Dog Odv; Lalaguys Associazione Corale E.T.S.

Infine, sono stati destinati € 9.000 per sostenere l’attività dei 9 Comitati di quartiere regolarmente costituiti (€ 1.000 cadauno).