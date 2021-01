Alba: aggiornamento sull’emergenza Coronavirus

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 70, di cui 11 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 48. I guariti da inizio pandemia sono 677.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“La piattaforma regionale ha aggiunto, registrandoli solo in questi ultimi giorni, diversi decessi per Coronavirus relativi ai mesi di novembre e dicembre. Sette, invece, sono gli albesi morti da inizio 2021. Ribadiamo, ancora una volta, la nostra vicinanza a tutte le famiglie colpite da un lutto durante questa terribile pandemia – afferma il sindaco Carlo Bo -. Il numero di persone attualmente positive è sceso nettamente e da diversi giorni all’ospedale Ferrero nessun malato Covid è ricoverato in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, nel territorio dell’Asl Cn2 sono state già 5833 le dosi di vaccino somministrate, di cui 876 sono seconde dosi”.

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it.

Si ribadisce l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.