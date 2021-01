Al via i lavori per ASTI BenEssere 2021

Cominciano i lavori per l’organizzazione di ASTI BenEssere 2021.

La prima riunione organizzativa con operatori, scuole e centri olistici di sabato 30 gennaio ha delineato il format dell’ottava edizione di

ASTI Ben Essere.

Le linee guida seguiranno le necessità della situazione pandemica in corso, per questo l’edizione 2021 porta con se diverse novità: la spalmatura su più giorni, nella settimana dal 7 al 11 giugno; la capilarizzazione sul territorio evitando la concentrazione in solo luogo e coinvolgendo i vari centri e la varie associazioni; l’alternanza di presenza fisica contingentata con l’utilizzo di strumenti on line.

“Programmare in questo periodo è particolarmente complicato e si è quindi scelto di fare una proposta a più opzioni con piano A , piano B e piano C. – spiegano gli organizzatori, lo staff della Cooperativa della Rava e della Fava – L’ottava edizione, comunque andrà, si farà e ha visto la piena convinzione ed il pieno sostegno di tutti gli operatori pesantemente colpiti nelle proprie attività dall’effetto Covid19. E parliamo ormai praticamente di un anno di sosta forzata.

E’ tanta la voglia non solo di ripartire ma anche di fare rete: ASTI Ben Essere è l’occasione giusta!

Il mese di febbraio sarà dedicato alla raccolta di idee e proposte e alla stesura del programma. C’è posto per tutti.”

Per informazioni e adesioni: altromercato@ravafava.it e www.ravafava.it