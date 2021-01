ADMO Valli Belbo e Bormida: “Un Gesto per Alessandro Panno che dura nel Tempo e cambia la Vita di tante persone”

Ricordare Alessandro, con un gesto concreto di solidarietà e di speranza per tante altre persone che lottano ancora contro la malattia e sono alla ricerca di un Donatore compatibile per tornare a sperare e a vivere. E’ stata questa la scelta voluta dalla famiglia e dai parenti e amici di Alessandro Panno per ricordare i valori e la sua vita, la scelta di sostenere l’Associazione Donatori di Midollo Osseo e la sua sede Valli Belbo e Bormida.

“Conoscevamo Alessandro per il suo ruolo di Ispettore presso Guardia di Finanza del territorio” – racconta Alessandra Ferraris, Presidente ADMO VBB – “e in parte anche la sua sofferenza. Noi non crediamo che quando si parla di Leucemia ci siano guerrieri né battaglie. Le persone che abbiamo amato e sono morte non hanno “perso”: vorrei si facesse attenzione alle parole con cui non bisogna colpevolizzare i malati, le famiglie e la medicina. Ce ne sono altre che devono emergere, parole di solidarietà, di cura, di affetto, di vicinanza, di amore. Le “lotte”, se così proprio le vogliamo chiamare, continuano con i ricordi, con la coerenza, con l’esempio anche di chi resta e decide di trasformare il dolore di una perdita così grande, in un aiuto concreto”.

La somma raccolta supera i 2500 euro grazie alla generosità di tante persone che si sono unite nel suo ricordo, come la Leva del 1969, il gruppo di Pallavolo Maschile, il gruppo di Calcio “Ex Virtus” aa2004, i compagni di classe di Martina e Giovanni, gli Insegnanti della scuola “Bosca” di Canelli e gli animatori della Parrocchia e tanti tanti amici.

Questa importante donazione per la nostra sede, in accordo con la famiglia e i coscritti della Leva del 1969, ci permetterà di attivare sul nostro territorio l’innovativo progetto di ADMO denominato MATCH AT HOME. A fronte dell’emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 sono state sospese tutte le attività d’informazione che ADMO Valli Belbo e Bormida svolgeva regolarmente sul territorio e ciò ha comportato un drastico calo di nuovi iscritti.

“L’attività di trapianto e la lotta alla leucemia non si è mai fermata e non deve fermarci affinché ogni paziente possa trovare il proprio donatore compatibile. Così abbiamo trasformato questo problema in una opportunità di miglioramento e abbiamo messo in campo una nuova modalità d’iscrizione di nuovi potenziali donatori semplice e sicura, attraverso l’auto prelievo di campione salivare svolto direttamente a casa: MATCH at HOME”.

Il potenziale donatore potrà effettuare tutta la procedura d’iscrizione da casa utilizzando la piattaforma associativa, ricevere il kit salivare tramite posta, effettuare il prelievo assistito da un sanitario associativo tramite videochiamata e consegnare il campione raccolto che, grazie a questa importante donazione, potrà avvenire presso la nostra sede in Canelli. “Infine, grazie alla loro generosità, potremo finalmente acquistare un pc portatile e una stampante per la sede per gestire in autonomia le iscrizioni online e le fasi di registrazione ed acquistare un gazebo personalizzato “Admo Valli Belbo e Bormida” che verrà intitolato ad Alessandro Panno e che ci permetterà maggiore visibilità nelle prossime (e speriamo frequenti) uscite sul territorio per tornare a parlare con i giovani sull’importanza di un gesto che a noi non costa praticamente nulla e che può salvare la vita di chi è alla ricerca del proprio “gemello genetico” sperando nella donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche per tornare alla Vita!”.