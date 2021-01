“Abitare il Digitale”: secondo incontro all’Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti

Giovedì 21 gennaio alle ore 17,30 il formatore Giuseppe Masengo del Centro Steadycam di Alba ha tenuto in videoconferenza il secondo incontro del corso Abitate il Digitale, destinato ai docenti e ai genitori dell’Istituto Comprensivo di San Damiano.

Durante la videoconferenza il relatore ha spiegato come si sono svolti gli incontri con le classi terze: uno in dad e l’altro, fortunatamente, in presenza nei giorni 11,15, e 18 gennaio. Durante il primo incontro i ragazzi hanno ragionato sui vari ambienti digitali, le risorse, le opportunità, i rischi e quale sia l’uso corretto che porti tutti a una sorta di “benessere”, quando quotidianamente si è connessi. In seguito l’ esperto ha presentato i materiali prodotti dai ragazzi stessi durante il secondo incontro: ogni classe ha creato il suo decalogo di regole e consigli utili per poter gestire al meglio la propria vita con il web che è stato declinato con immagini e video particolarmente accattivanti.

Gli insegnanti e i genitori presenti hanno apprezzato molto il lavoro svolto, che rappresenta una importante esperienza di didattica per competenze di cittadinanza. Il percorso, infatti, ha fatto emergere le esperienze e le conoscenze pregresse degli alunni sui temi trattati, ha permesso il confronto tra i ragazzi e lo scambio reciproco con l’obiettivo finale di ottenere maggiore consapevolezza in relazione alla cura del sé e degli altri, argomento che fa da sfondo al curricolo di cittadinanza dell’Istituto.

I materiali prodotti (inseriti nel blog della scuola, sul sito dell’Istituto) saranno utilizzati per lo svolgimento di attività che saranno proposte nelle altre classi non direttamente coinvolte dal progetto, rendendo così i ragazzi protagonisti di un percorso di peer education (educazione tra pari) a distanza.

Da parte dell’Istituto Comprensivo un sentito ringraziamento va a Giuseppe Masengo per la professionalità e la sensibilità con cui ha gestito gli incontri con i ragazzi e gli adulti.