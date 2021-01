A San Damiano d’Asti proseguono i lavori per il wifi gratuito, previsti 10 punti su tutto il territorio comunale

A San Damiano d’Asti è in continuo miglioramento la situazione legata all’emergenza Covid e si continua a lavorare per migliorare la città: é quanto emerge dalla consueta conferenza stampa online del sindaco, Davide Migliasso, con la stampa locale.

“Le persone ancora positive in città sono 20, di cui quattro ricoverati; non ci sono casi alla Casa di Riposo, mentre nelle scuole si registra un solo caso di un positivo tra il personale” dichiara Migliasso.

“Proseguono i lavori relativi al bando del progetto europeo “wifi4eu” per l’installazione del wifi gratuito negli spazi pubblici, a cui abbiamo partecipato e che ci ha visto destinatari di uno stanziamento di 15mila euro, in settimana faremo un primo sopralluogo esplorativo. Stiamo verificando l’estensione della rete in diversi punti strategici per il turismo, sia per il concentrico che per le stazioni, verranno attivati 10 punti su tutto il territorio comunale” spiega il primo cittadino sandamianese.

“Con cadenza settimanale stiamo procedendo con una serie di interventi di manutenzione ordinaria per le strade, verde pubblico e il decoro urbano” prosegue Migliasso “Stiamo partecipando sia come Comune sia a livello di Unione ad un bando ministeriale che prevede tre tipologie di interventi: dissesti idrogeologici, manutenzione strade (interventi nuovi reti fognarie, fossati, messa in sicurezza), ristrutturazione edifici pubblici con annesso discorso efficientamento energetico”.

In chiusura di conferenza Migliasso ricorda che “Continua l’iniziativa della biblioteca prestito sulla soglia iniziata a dicembre per tutto il mese di gennaio dalle 15 alle 18 tutti i pomeriggi prenotazione telefonica 0141 982492 o via mail biblioteca@comune.sandamiano.at.it; c’è la possibilità di donare libri, previo appuntamento agli stessi recapiti di cui sopra” per poi chiosare ricordando due appuntamenti: “Domenica confermato il mercatino degli animali, poi covid permettendo da febbraio torna alla sua programmazione tradizionale, cioè la prima domenica del mese. Lunedì prossimo è prevista l’apertura dello sportello legale”.