A San Damiano d’Asti al via i lavori di asfaltature di diverse strade e la riqualificazione di Piazza Alfieri

A San Damiano d’Asti il 2021 inizia sotto il segno dei lavori che renderanno la città sempre più vivibile e sicura, mentre migliorano i dati sui contagi. E’ quanto emerge dalla conferenza stampa online del sindaco della cittadina astigiana, Davide Migliasso, con la stampa locale.

Migliorano i dati sull’emergenza coronavirus: “I soggetti positivi sono 44, di cui 3 ricoverati in ospedale, ma non ci sono situazioni di criticità particolare; alla Casa di Riposo non ci sono più casi positivi” commenta Migliasso.

Si passa poi ad analizzare i lavori che prenderanno il via nelle prossime settimane: “Abbiamo approvato il progetto definitivo in versione già esecutiva di lavori di asfaltatura delle strade comunali, progetto approvato dalla giunta del 23 dicembre scorso; si tratta di interventi fatti nel corso dell’anno 2021 per un importo complessivo di 65mila inseriti nel bilancio comunale 2020. I primi lavori saranno fatti in Piazza a frazione Vascagliana, sulla strada di Via San Sebastiano, sulla strada Strasanzetto in frazione San Giulio, strada Cascina Grossa in frazione Valmellana.

Inizieremo con queste poi ci concentreremo anche su altre asfaltature che si renderanno necessarie sulle base di un database di richieste e necessità che sono stati evidenziate dai cittadini all’amministrazione che la giunta valuta singolarmente in base all’urgenza e si calendarizza per intervenire, stesso discorso vale per i punti luce, con nuovi punti luce che verranno installati in particolare nelle frazioni dove ci sono richieste maggiori” spiega il primo cittadino sandamianese.

“Collegato al progetto descritto c’è anche la contestuale approvazione del progetto esecutivo per le opere di riqualificazione di Piazza Alfieri, in seguito alla partecipazione al Bando Gal approvato e finanziato, con un’abbellimento della piazza e il rifacimento del muro di sostegno adiacente a Via Lamarmora. Il costo complessivo dell’intervento è di circa di 50mila euro, di cui quasi 40mila finanziati dal Gal e la differenza con fondi comunali” prosegue Migliasso

A proposito di interventi previsti nella città nell’anno in corso è intervenuto alla conferenza stampa anche l’assessore Flavio Torchio con una buona notizia appena arrivata: “Questa mattina ci è stata data comunicazione informale, siamo in attesa di quella ufficiale del Ministero dell’Interno, per quanto riguarda il bando di videosorveglianza a cui abbiamo partecipato: è uscita la graduatoria e San Damiano è stato ammesso con il suo progetto con una posizione elevata (175° su oltre 2mila progetti). Siamo molto soddisfatti, è stato un lavoro lungo di oltre dieci mesi e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato insieme al sottoscritto, ed in particolare l’assessore Valter Omedè, il consigliere delegato Osvaldo Pace, l’ingegnere Michele Casetta, l’ufficio tecnico comunale nella persona della geometra Simona Cerchio, soprattutto ringrazio per la consulenza che ci è stata prestata dalle forze dell’ordine, in particolare il comandante della Polizia Municipale, Eusebio Gamba, e il comandate della stazione Carabinieri di San Damiano, Corrado Scola.

Il costo totale dell’intervento è di 280mila euro di cui il 30% cofinanziato dal Comune e il restante 70% dal Ministero. In questi giorni è già iniziata l’installazione di alcune telecamere come previsto dal progetto.”

E sempre in tema di sicurezza Davide Migliasso aggiunge: “Come giunta comunale abbiamo deciso di rinnovare il servizio di alert system, che intendiamo valorizzare maggiormente, con la possibilità di mandare h24 messaggi ai cittadini riguardanti varie informazioni di ogni tipo, come il meteo, la raccolta rifiuti oppure sugli eventi; si tratta di un messaggio registrato telefonicamente inviato a tutti i numeri fissi e cellulari. Per chi volesse far inserire il proprio numero di cellulare può mandare una mail alla segreteria del comune. Il costo annuo per il Comune è di 1400 euro, ma ai cittadini non costa nulla.”

Sempre con la giunta del 23 dicembre scorso sono state deliberate anche la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richieste e trasmessi in modalità nativa digitale, la ripartizione del contributo CO.GE.SA per il progetto “Scuola Aperta” A.S. 2018/19 e il servizio di gestione attività di ristorazione e di promozione prodotti tipici all’interno dei locali “ex carceri” ed annesso edificio ex biblioteca.

Di seguito le tre delibera con i dettagli:

SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI RICHIESTI E TRASMESSI IN MODALITÀ NATIVA DIGITALE

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CO.GE.SA PER PROGETTO “SCUOLA APERTA” – A.S. 2018/2019. DISPOSIZIONI

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVIVITA’ DI RISTORAZIONE E DI PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI ALL’INTERNO DEI LOCALI “EX.CARCERI” ED ANNESSO EDIFICIO EX. BIBLIOTECA . INDIRIZZI