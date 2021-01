A Castiglione Tinella in leggera diminuzione la popolazione nel 2020

Scende leggermente la popolazione di Castiglione Tinella rispetto alla fine dello scorso anno.

Al 31.12.2020 erano 834 gli abitanti, contro gli 841 del dicembre 2019. Di questi, 428 femmine e 408 maschi, per un numero di 359 famiglie. 146 sono gli stranieri residenti (58 famiglie), in leggero aumento, provenienti da diverse nazionalità: Bolivia, Inghilterra, Bulgaria, Filippine, Gambia, Macedonia, Giappone, Mali, Marocco, Nigeria, Paraguay, Perù, Romania, Senegal, Tunisia e Nuova Zelanda.

A Castiglione si sono anche tirate le somme di ciò che ha significato il Covid-19 per il paese nel 2020: 40 positivi e purtroppo un decesso. “In questi giorni, in un’atmosfera di speranza regalataci dalla notizia del vaccino che si sta traducendo in realtà, i numeri per il paese si sono ridimensionati: 2 persone positive, nessuna alla Residenza S. Andrea. Il contagio però non si ferma, anzi, quindi i cittadini sono invitati a mantenere tutte le necessarie attenzioni. L’augurio per tutti, compresi coloro che sono in difficoltà con la propria attività, è che il nuovo anno porti la conclusione di questa criticità che ci coinvolge tutti” conclude la nota del comune.