A Cantarana ingresso ufficiale del nuovo parroco Don Antonio Delmastro

Alla presenza dei parrocchiani nel rispetto assoluto delle norme anti-covid, oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio, ha fatto ufficialmente ingresso a Cantarana il nuovo parroco Don Antonio Delmastro.

Ad accoglierlo il sindaco Roberta Franco (nella foto con il nuovo parroco) con l’amministrazione comunale, i rappresentanti delle associazioni, il gruppo Alpini e la Protezione Civile.

Il primo cittadino, nel suo breve saluto, ha ringraziato sua Eccellenza il Vescovo Marco per aver scelto in poco più di un mese e mezzo un nuovo pastore e ha ringraziato Don Antonio per aver accettato il nuovo incarico dichiarando: “Da parte di tutti avrà la massima collaborazione e fiducia per intraprendere un cammino nel solco tracciato dal suo predecessore Carlo Pertusati che la comunità ringrazia per il suo ministero sacerdotale a Cantarana”.