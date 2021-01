5569 i vaccinati contro il Covid oggi in Piemonte, il totale sale a 172.874

Sono 5569 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A 5243 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 172.874 dosi (delle quali 36.871 come seconda), corrispondenti all’86% delle 200.980 finora disponibili per il Piemonte.

La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, ospiti e operatori delle Rsa.