2011-2021, dieci anni insieme: Buon compleanno ATnews!

Dieci anni di ATnews. Era il 20 gennaio 2011 quando ad Asti nasceva il primo giornale online esclusivamente digitale del territorio.

Sono passati dieci anni e da allora tanto è cambiato anzi, tantissimo: sono stati dieci anni di emozioni, tutte indimenticabili, nel bene e nel male.

Di quella presentazione ufficiale in pompa magna all’allora “Ridotto” del Teatro Alfieri sono rimaste poche cose: il nome del giornale e due persone, Luciano Baracco e Claudia Solaro.

Cosa sono stati questi primi dieci anni di ATnews? Ve lo raccontano proprio loro, che hanno vissuto tutto quello che c’è dietro alle quinte della genesi, l’avvio e la crescita di ATnews.it

“Il 20 gennaio 2011 è stata per noi l’alba di una nuova vita. Una vita dedicata a lottare per un obiettivo, passando attraverso momenti difficili, di grandissima sofferenza. Una vita passata a crederci, nonostante tutto. A scriverne batte forte il cuore, fanno perfino male le braccia e le mani nel ricordo di quello che è stato.

Allora eravamo la redazione sportiva di ATnews, catapultati di colpo dalle situazioni della vita in questo mondo del tutto sconosciuto. Un mondo severo, un mondo che pretende l’anima. Ma proprio venendo dallo sport non ci siamo arresi, nonostante tutto quello che abbiamo dovuto affrontare, sopportare, molto spesso subire, ma sempre superare, e ne siamo sempre usciti più forti, più consapevoli.

Dopo pochi mesi dall’avvio, nell’aprile 2011, è entrato nella squadra di allora Alessandro Franco, tutt’ora memoria storica di un lungo periodo travagliato e di un sogno portato avanti in tre per far diventare ATnews un giornale di riferimento per il territorio.

Ci è voluto un po’ per trovare la direzione giusta che ci permettesse di fare quel qualcosa in più che non fosse solo informazione ma grazie al confronto con realtà locali italiane, più grandi e longeve di noi, abbiamo affiancato alle notizie la valorizzazione del territorio e una sensibilità speciale per tematiche sociali importanti. Sono stati realizzati vari progetti, come “Comunicare la Bellezza: Narrazione Digitale dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, l’apprezzatissimo “118 Sindaci”, “Comunicare la Bellezza II” che ha visto protagonisti gli studenti, tante rubriche speciali, come “Problemi di sQuola”, “Il Cerchio Magico”, “Asti Benessere”, “Una lezione per Tutti” e “Il Triangolo di Mengozzi”, tanto per citarne alcune tra le più rappresentative. Tutto questo ci ha visto lavorare in rete con tantissime persone che non finiremo mai di ringraziare per il loro apporto.

Poi è arrivata la pandemia, che ci ha chiesto uno sforzo immenso ripagato da una crescita incredibile di lettori. Nonostante tutte le difficoltà attuali, abbiamo continuato a generare idee per guardare al futuro. Sono nati “Giornarunner”, per la promozione del territorio in chiave sportiva, e “ATnewskids”, l’ATnews dei ragazzi, innovativo giornale online rivolto alle giovani generazioni.

Tutte scommesse vinte. Il tempo ci ha dato ragione, tutti gli immensi sforzi profusi sono serviti a raggiungere traguardi, a raccogliere grandissime soddisfazioni che ogni giorno voi lettori ci mostrate, consultando così in tanti il giornale che vi diamo e che noi per primi amiamo e che sentiamo parte di noi stessi.

Dietro ai link, dietro agli articoli, dietro a tutto quello che vedete tutti i giorni attraverso uno schermo, ci sono delle persone, ci sono delle famiglie, che hanno scelto di condividere con noi la nostra “mission”, in un lavoro che non dà tregua, che richiede di esserci sempre, anche nei giorni di festa, il sabato, la domenica. 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

Se siamo arrivati a festeggiare dieci anni dobbiamo anche dire tanti “Grazie”.

Grazie a chi ci ha sostenuto, a chi ha creduto in noi, permettendo che le nostre idee diventassero realtà.

Grazie all’editore, Bruno, che nel giugno 2013 ha preso in mano una barca che stava affondando e che ci ha dato la forza di avere un porto sicuro in cui rientrare. La barca è diventata via via sempre più stabile, grande, ospitale. Tanti sono stati i passeggeri che sono saliti e poi scesi, ciascuno a modo suo ha dato il suo contributo, tutto è servito per arrivare fino a qui.

Il Grazie speciale oggi va a chi ha scelto di condividere questa avventura con noi, credendoci come noi. Grazie ad Alessandro, che non ha mai mollato, nonostante tutto, grazie a Silvia e a Grazia, alla loro pazienza e alla loro dedizione, grazie a Valentina, grande onore per noi averla in squadra, grazie a Gabriella, per il “Buongiorno” quotidiano, grazie ai giovani che avanzano: Marco, Inti, Francesco, Alberto e Davide, per il loro entusiasmo, che rinnova ogni giorno anche il nostro.

E un Grazie immenso a chi ci ha sostenuto, scegliendo di investire su ATnews anche quando eravamo piccoli e che ha continuato a farlo. Grazie a chi ci ha scelto e chi ci sceglierà. ATnews è qui per voi, per offrire un servizio al territorio, raccontarlo, farlo vivere.

Avremmo voluto festeggiare con un grande evento i 10 anni di ATnews ma oggi dobbiamo tutti solo tenere duro e guardare avanti. Prima o poi il giorno per festeggiare tutti insieme ci sarà e sarà ancora più emozionante. Intanto, tanti auguri a noi, tanti auguri ATnews!”

Claudia e Luciano