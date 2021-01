Siamo ridotti bene: al via i saldi alla Bottega Rava Fava di Asti

Secondo le ultime disposizione, giovedì prossimo, 7 gennaio, partiranno i saldi abbigliamento ed accessori che nelle Botteghe del Mondo (ad Asti Rava Fava via Cavour 83) si configurano in modo preciso con la proposta di ‘Siamo Ridotti Bene’. Ci sarà la possibilità di acquistare a prezzi convenienti i prodotti, realizzati in modo artigianale dai produttori di commercio equo, nel pieno rispetto dei loro diritti e nella certezza che il loro compenso non subisca nessuna riduzione.

Ad ogni stagione il commercio equo e solidale è in movimento; anche con un acquisto in saldo si può contribuire a garantire agli artigiani prezzi equi tutto l’anno, nuovi acquisti per il futuro e relazioni continuative e durature.

Il calo di fatturato che ha colpito l’artigianato tessile causa pandemia – a breve sarà presentato il documento di analisi dell’impatto Covid 19 sui produttori fair trade- i saldi della collezione autunno -inverno vogliono offrire un’occasione di acquisto a prezzi ridotti e permettere agli artigiani di poter iniziare a lavorare alle prossime collezioni con un minimo di prospettiva.

I saldi proseguiranno fino a fine febbraio nei giorni consentiti in base ai decreti.