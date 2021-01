10 miti sul mascara in cui dovresti smettere di credere

Il mascara è uno dei prodotti cosmetici più apprezzati. Molte donne preferiscono rinunciare a rossetto, cipria e fondotinta, ma non rinunceranno mai al mascara: gli occhi con esso diventano subito più espressivi. A volte le voci raggiungono tutti che il mascara è dannoso ed è meglio non usarlo.

Da circa 20 anni, il marchio tedesco Essence sta lavorando allo sviluppo di formule cosmetiche decorative, quindi oggi è pronto a dare risposte oneste a domande importanti sul mascara.

Mito 1: il mascara rallenta la crescita delle ciglia

I mascara moderni non rallentano la crescita delle ciglia, anzi, a volte contribuiscono a questo fatto. Soprattutto se contengono complessi vitaminici, ad esempio A, B (B5), E, ​​F o oli per la cura, jojoba e ricino. Tali prodotti forniscono rafforzamento e cura con ogni applicazione.

Mito 2: il mascara con ingredienti naturali possono causare allergie

La voce che i mascara contenenti ingredienti di origine naturale possano provocare reazioni allergiche non è del tutto vera: non solo ingredienti naturali, ma anche artificiali ne sono capaci. Tutto dipende dalle caratteristiche individuali dell’organismo. Chi conosce la propria tendenza alle allergie dovrebbe scegliere mascara che hanno superato il controllo oftalmologico e sono adatti per occhi sensibili: hanno un segno corrispondente sulla confezione.

Mito 3: il mascara può essere lavato via con acqua naturale

In parte vero. Se il mascara può essere lavato via con acqua, senza usare latte o acqua micellare, dipende dai componenti nella sua composizione. I cosiddetti mascara resistenti al calore contengono polimeri: grazie a loro, il prodotto rotola via dalle ciglia quando applichi acqua tiepida. A volte sono anche chiamati resistenti all’umidità.

I problemi possono sorgere con il mascara classico e ancora più waterproof, e non puoi fare a meno degli struccanti, altrimenti lascerà macchie scure sotto gli occhi.

Mito 4: il mascara può essere utilizzato fino a quando non si asciuga

Non è vero. Il periodo massimo di utilizzo di qualsiasi mascara è di tre mesi. Non c’è bisogno di allungare il piacere per sei mesi o un anno, anche se la consistenza del prodotto in bottiglia sembra adeguata. Dopo il contatto con l’aria, i microbi iniziano a moltiplicarsi in tutti i prodotti cosmetici e gli occhi sono un’area molto sensibile con la quale è pericoloso correre rischi. Inoltre, il mascara può esaurirsi in un mese e mezzo, soprattutto nella versione mini.

Mito 5: non puoi usare il mascara waterproof se hai lenti a contatto

Falso, puoi usare il mascara waterproof sei hai lenti. La cosa principale è che lo struccante con cui sarà lavato via sia adatto a questa situazione.

Mito 6: il mascara può essere diluito se è asciutto

Non è vero. Se il mascara è diventato troppo denso e secco, non ha senso diluirlo: il detergente per lenti a contatto o il latte struccante non aiuteranno a ravvivare il prodotto. Anche altri prodotti non “resusciteranno” il mascara, ma rovineranno la sua composizione. In questo caso, tutto ciò che devi fare è acquistarne uno nuovo.

Mito 7: la base del mascara è inutile

Anche questo non è vero. È vero, più spesso la base è destinata alla cura delle ciglia: rafforza i peli e li rende più spessi nel tempo. Per questo, la composizione deve contenere vitamine e oli sani.

L’effetto del mascara può infatti essere più evidente: la base prolunga la durata, rendendo il colore più intenso. La base rende anche più facile ottenere volume e allungamento evidenti.

Mito 8: l’effetto non dipende dallo scovolino, ma dalla composizione del mascara

In parte è vero. Ad essere onesti, la varietà di scovolini per mascara a volte è solo uno stratagemma di marketing. Il fatto che uno darà un effetto sbalorditivo e l’altro rovinerà tutto, dipende non solo dalla forma dell’applicatore. Colpisce maggiormente la praticità dell’applicazione con diverse lunghezze e spessori di ciglia e forma degli occhi.

La composizione e la consistenza del mascara influenzano davvero l’effetto. Ad esempio, alcuni prodotti sono progettati per attorcigliare e fissare rapidamente le ciglia. Per altri, la composizione dona ciglia più morbidi e naturali, per altri avvolge ogni ciglia con uno spesso strato volumizzante.

Mito 9: i mascara con applicatore piccolo allungano e attorcigliano meglio

In parte è vero. L’effetto dipende ancora di più dalla composizione del mascara e dalla sua consistenza. Di regola, il mascara allungante è liquido. È più facile lavorare su ogni ciglia con un piccolo scovolino, quindi in un certo senso l’effetto può essere ottenuto, ma funziona di più nel caso in cui le ciglia siano lunghe o spesse. Attorcigliare le ciglia è molto difficile.

Mito 10: il mascara nero funziona solo per le brune, il marrone per le rosse e il blu per le bionde

Non è vero. Il mascara può essere scelto per abbinare il colore degli occhi. Puoi usare i mascara marroni nel trucco da giorno: renderanno il tuo aspetto più fresco e naturale. Questa regola si applica anche a chi ha gli occhi quasi neri: gli occhi marrone scuro e il mascara nero in combinazione possono sembrare troppo “drammatici”. Lo stesso effetto delicato lo fornisce anche il mascara grigio.

Per il trucco da sera per tutti gli occhi, viene spesso utilizzato un mascara nero brillante. È possibile utilizzare rosso scuro, viola, verde e altre tonalità insolite per mettere in risalto gli occhi verdi, blu o grigi. Il mascara colorato viene spesso utilizzato per il trucco insolito o di scena per qualsiasi tonalità di occhi.