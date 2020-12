York, la mascotte dell’APRI di Asti scrive una poesia sul COVID

Arriva da Renata Sorba, presidentessa dell’APRI di Asti (Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti) la simpatica poesia scritta di tutta zampa di York, il cane che da anni accompagna Renata.

Anche voi indossate la museruola!

Tutti i cani hanno una museruola da indossare

Che ci permette qualche volta di non abbaiare.

Non sempre siamo contenti di indossarla

Ma soprattutto ci sforziamo di amarla.

Da qualche mese anche gli esseri umani la stanno indossando

Ed io li osservo mentre stanno camminando.

Incrocio tanti occhi corrucciati e arrabbiati

Che mi sembrate tutti per questo ingabbiati.

Per colpa del virus siete obbligati a portarla

Ma non per questo siete pronti ad accettarla.

Per una volta cani e persone sono allo stesso livello

E per questo mi appare tutto più bello!

A voi la zampa,

York