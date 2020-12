Videomaker cercasi per Aido Provinciale di Asti

L’AIDO provinciale di Asti è alla ricerca di un volontario videomaker da inserire nel team di redazione di Asti e di Aido Piemonte. Si cerca una risorsa che si occuperà di creare e realizzare contenuti fotografici/video per social media e sito internet dell’associazione in affiancamento al responsabile della comunicazione. È richiesta conoscenza in ambito di: fotografia Still-life; fotografia per Social/Rivista; nozioni di Styling (preparazione del Set); post produzione/ritocco; spot social e nozioni di grafica base.

Necessaria inoltre la capacità di utilizzo di: Adobe Creative suite (Photoshop – Illustrator – Final Cut Pro -After Effects – Lightroom-Camera raw); Ambiente Mac. Ulteriori informazioni: Irene Testa, presidente A.I.D.O. – Sezione provinciale di Asti 333.78.934.52.