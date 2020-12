Uova di cioccolato a Natale per sostenere l’Anffas di Asti

A Natale regala dolcezza, regala un uovo Anffas.

Non siamo diventati matti. E’ il messaggio che l’Anffas di Asti lancia per riproporre le uova di Pasqua rimaste invendute per il lockdown primaverile.

Il cioccolato è buono tutto l’anno e con le uova si potranno creare gustose ricette natalizie, per evitare gli sprechi e fare un gesto di solidarietà per aiutare l’Anffas Onlus, associazione nazionale delle famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Per info e prenotazioni: anfass.asti@alice.it

Tel. 0141.210251/ 335.6832747