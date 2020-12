UNIQLO dona 15.000 mascherine ad Anpas Piemonte

UNIQLO dona ad Anpas Comitato Regionale Piemonte 15.000 mascherine di comunità in tessuto AIRism per supportare i volontari e le loro famiglie

Dopo aver donato ad aprile un milione di mascherine al comune di Milano e 400 piumini Ultra leggeri (gli Ultra Light Down) ai volontari che prestano servizio nella città meneghina, UNIQLO supporta nuovamente la macchina della solidarietà per fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, donando 15.000 mascherine in tessuto AIRism ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte.

Il presidente di ANPAS Piemonte Andrea Bonizzoli: “Ringrazio UNIQLO per aver pensato ai nostri volontari e il sindaco di Fenestrelle, Michel Bouquet che ha fornito i contatti per la donazione. UNIQLO ha messo in campo numerose iniziative di supporto verso le comunità locali per aiutare a combattere il Covid-19, tra queste la donazione di oltre 10 milioni di mascherine a molte strutture mediche e il prezioso invio di 15mila mascherine ad ANPAS Piemonte. Le mascherine di comunità donate da UNIQLO, non essendo dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, sono destinate ai volontari e alle volontarie delle associazioni ANPAS del Piemonte e alle loro famiglie per l’uso nella vita quotidiana al di fuori del servizio di soccorso in ambulanza o di assistenza sanitaria, con lo scopo di ridurre la diffusione del virus nei territori. Grazie di cuore”.

“Noi di UNIQLO crediamo da sempre che si possa cambiare il mondo anche attraverso il modo in cui vestiamo, e chiamiamo questa visione Lifewear. Proprio durante questo momento così difficile, non solo l’abitudine di indossare una mascherina, ogni scelta di comportamento personale – non solo indossare una mascherina – può diventare un contributo allo sforzo che tutti gli italiani stanno compiendo insieme. UNIQLO è orgogliosa di partecipare a tale sforzo donando le mascherine AIRism ad Anpas che con il suo aiuto sta facendo la differenza all’interno delle comunità locali”, dichiara Kohsuke Kobayashi, Chief Operating Officer, UNIQLO Italy.

Le mascherine in tessuto verranno distribuite alle 82 associazioni Anpas del territorio piemontese, con le sue 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.