Uniastiss, lauree on line per 37 studenti in Scienze Viticole ed Enologiche

Il saluto di Mario Sacco, presidente del Consorzio Uni Astiss, in diretta Webex: “grazie ai docenti, ai tutor, ai giovani laureati e laureate. Astiss continuerà ad investire per questo corso di laurea magistrale e per quei corsi con una forte valenza occupazionale ed un legame con il territorio vitivinicolo patrimonio Unesco. Scienze Viticole ed Enologiche per tante ragioni è fra questi: sia per il numero di iscritti in costante crescita, in particolare di studenti stranieri, sia per la qualità della didattica erogata, sia per le ricadute socio-economiche sul territorio astigiano e piemontese, infine, per le implicazioni positive sul settore vitivinicolo ed enomeccanico, merita la massima attenzione e il nostro convinto sostegno”. Luca Rolle, responsabile del corso: “l’interesse anche a livello internazionale che riveste il corso si traduce nella crescita di iscritti e nelle strette relazioni che proseguono anche dopo la laurea fra le università, i territori, i laureati nelle realtà dove risiedono e lavorano. Rivolgo a tutti un invito a proseguire nella collaborazione e nelle attività di ricerca che potranno proseguire nelle fasi successive di dottorato e attraverso gli stage nelle aziende”.

Oggi si sono concluse le sessioni di laurea magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche del Dipartimento di Scienze agrarie, forestali ed alimentari dell’Università di Torino. Le discussioni svolte tutte in modalità on-line hanno interessato 36 studenti provenienti da varie regioni italiane e dall’estero. Tre dei laureati sono studenti stranieri, provenienti da Messico, Gran Bretagna, Grecia; hanno svolto il primo anno presso il Master Vinifera a Montpellier (Francia) e proseguito il loro percorso svolgendo il secondo anno ad Asti (polo universitario Rita Levi Montalcini) ottenendo così il titolo congiunto in Scienze Viticole enologiche.

Altri diciotto dei laureati hanno svolto il secondo anno in Germania e Portogallo e, nonostante la pandemia e le difficoltà riscontrate durante gli studi per l’emergenza sanitaria ancora in atto, hanno portato a termine il loro brillante percorso, ottenendo

il doppio titolo, la laurea in Scienze viticole e la laurea in Master Viticolture & Enology Vitis Vinum presso l’Hochschule Geisenheim University oppure la laurea in Mestrado em Viticoltura e Enologia dell’Università di Lisbona.

Intanto, oggi, la segreteria didattica del corso presso la sede di Asti, ha comunicato i dati dei nuovi iscritti che registrano una crescita, rispetto allo scorso anno accademico, di un + 20 per cento. Gli iscritti ai due anni della magistrale, comprese le matricole, sono 110 di cui 73 inseriti nel curriculum fondamentale, 37 nel curriculum internazionale. Dei 110 studenti, dieci sono stranieri e provengono da Albania, Iran, Nigeria, Russia, Georgia, India, Cina.