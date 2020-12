Una visita virtuale per trascorrere un giorno nel passato di Alba

Oltre Confine Onlus, dopo l’elevato numero di adesioni riscontrate per le proprie visite virtuali tramite la piattaforma Zoom, propone per domenica 27 dicembre, alle 15.30, un tour online, dal titolo: “Odori e Rumori ad Alba!”, ideato e curato dall’archeologa Marianna Ceppa.

Il passato racchiude in sè il fascino di epoche, storie e stili diversi dai nostri. Le vicende politiche che tutti conosciamo sembrano rappresentare l’unica faccia della medaglia del tempo. Ma come vivevano le persone nella vita di tutti giorni? Chi e cosa incontrava un normale cittadino uscendo di casa?… E soprattutto quali rumori, odori e atmosfere si percepivano in una tranquilla giornata?

Saranno analizzate “passo dopo passo” buone e cattive abitudini degli abitanti di città, attraverso il focus su Alba, una piccola città del Piemonte meridionale dalla lunga storia urbanistica.

Per ulteriori informazioni, dettagli storici e invio di materiale, Marianna Ceppa è reperibile ai seguenti recapiti: 3319146569 / mariannaceppa@gmail.com

La prenotazione è obbligatoria cliccando QUI

Per informazioni: visiteguidate@vieniapavia.it / 3755709240. Contributo minimo di 7 euro tramite bonifico:

IT58Z0306909606100000130301 – OLTRE CONFINE SCS ONLUS

Iscrizione e pagamento, con invio della distinta, dovranno essere effettuati entro le 13 di sabato 26 dicembre