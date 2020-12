Un video per gli speciali auguri di Natale del Comune di Calosso

Dopo il commovente video per la scorsa Pasqua, anche per Natale l’Amministrazione Comunale di Calosso, guidata dal Sindaco Pierfrancesco Migliardi, ha voluto realizzare un video per fare gli auguri a tutti, attraverso immagini spettacolari che propongono una visita virtuale del bellissimo comune immerso tra i paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità.

Non resta che ammirarlo e lasciarsi emozionare, in attesa del Natale.