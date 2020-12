Un saturimetro ed uno zaino in regalo a tutti gli infermieri associati al NurSind di Asti

Un saturimetro in regalo a tutti i professionisti associati al NurSind. E’ questo il dono di Natale che, insieme ad uno zaino, il sindacato delle professioni infermieristiche ha scelto di destinare ai colleghi astigiani.

In un anno terribile per tutti gli infermieri, segnato profondamente dal coronavirus, il NurSind come sempre non ha voluto far mancare la propria vicinanza a chi fin dal primo momento ha dovuto far fronte ad un’emergenza sanitaria senza precedenti.

Il saturimetro in regalo rappresenta un piccolo gesto di vicinanza e gratitudine, ma è soprattutto uno strumento particolarmente utile per poter valutare l’andamento del covid-19. Serve infatti a misurare l’ossigenazione del sangue consentendo di sapere se i nostri polmoni stanno ricevendo una quantità sufficiente dell’aria che respiriamo.

Non potendo girare per i reparti per la consueta consegna degli omaggi natalizi, il NurSind ha deciso per quest’anno di installare un gazebo al piano meno uno dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti dove verranno consegnati gli omaggi natalizi.

“Negli ultimi anni – afferma il segretario territoriale NurSind, Gabriele Montana – si è sempre provveduto ad incontrare velocemente i colleghi nei vari reparti, ma quest’anno è opportuno evitare il più possibile i contatti. Al gazebo presenzieranno solo due delegati, muniti di mascherina e di gel disinfettante per le mani, non si creeranno assolutamente assembramenti, consigliamo ai colleghi di delegare qualcuno per il ritiro. Non volevamo far mancare questo momento neppure quest’anno – conclude Montana – e dimostrare la nostra gratitudine dopo i gravissimi momenti vissuti. A nome della segreteria territoriale di Asti cogliamo l’occasione per porgere i più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli infermieri ed all’utenza astigiana”.