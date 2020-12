Un nuovo broncoscopio donato all’Ospedale di Asti dai Clubs di servizio astigiano

Coincide proprio con il Natale l’ultimo service dei Clubs di servizio astigiani a favore dell’ Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Grazie alle ultime donazioni di Amitiè Sans Frontieres Club Asti, Inner Wheel Club Asti, Leo Club Asti, Lions Club Storici Artisti Presepisti Asti, Lions Club Alfieri Asti, Lions Club Asti Host, Lions Club Castelnuovo Don Bosco, Lions Club Costigliole d’ Asti, Lions Club Moncalvo Aleramica, Lions Club Nizza Monferrato-Canelli, Lions Club Villanova d’Asti, Panathlon Club Asti, Rotaract Club Asti, Rotary Club Asti, Soroptimist Club Asti, Zonta Club Asti è stato infatti possibile acquistare un broncoscopio con sistema di intubazione in video della Ditta Seda S.p.A del valore di 11.000 euro che si aggiunge a quanto già in primavera era stato donato ai reparti di Pronto Soccorso, Anestesia e rianimazione e Medicina d’urgenza dai sedici club di servizio per la prima volta tutti insieme nella loro storia per affrontare l’evento sanitario traumatico del Covid 19.

Il modello del prodotto in immagine potrebbe non essere lo stesso acquistato dai sservice.