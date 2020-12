Un Natale di solidarietà alla Casa di Riposo Gavello di Moncalvo

Grande solidarietà verso gli ospiti della Casa di riposo G. Gavello di Moncalvo.

In questa fase di distaccamento sociale, a risentirne particolarmente sono gli ospiti delle strutture che non hanno la possibilità di ricevere visite dai propri cari.

Sarà sicuramente un Natale difficile ma diverse iniziative sono state previste da “Casa Gavello” nelle ultime settimane per poter alleviare la situazione e concedere qualche momento di gioia.

Per iniziare, dal 19 dicembre sono iniziati gli incontri “in presenza” tra ospiti e parenti attraverso la realizzazione di uno spazio in totale sicurezza cui ha contribuito in via determinante la Pro Loco che ha acquistato e installato tutto il necessario per l’organizzazione di un’area per le visite. Un interfono e una paratia vetro permettono ora il tanto desiderato e indispensabile incontro dei familiari con gli ospiti.

I bambini della scuola dell’infanzia fratelli Camossi hanno invece contribuito a regalare un sorriso ai “nonnini” realizzando disegni e decorazioni natalizie per le camere di tutti gli ospiti.

Ancora, un volontario della Pro Loco ha donato alberi e luci per decorare i piani della struttura e creare una dolce e vivace atmosfera natalizia.

Infine, un Benefattore particolarmente sensibile e generoso ha provveduto all’acquisto di forniture e attrezzature sanitarie indispensabili per la cura e sicurezza degli ospiti.

A ciò si aggiunga che in settimana il Sindaco (adottando ogni cautela sanitaria e comportamentale) farà visita agli anziani per formulare Loro i più sentiti Auguri di Buone Feste.