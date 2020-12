Un libro per le feste: l’iniziativa della biblioteca di Buttigliera d’Asti

Un libro è un buon compagno per trascorrere il tempo, soprattutto in questo periodo natalizio che, a causa dell’epidemia, sarà meno affollato e più intimo degli anni scorsi.

Con l’iniziativa “un libro per le feste” i volontari della biblioteca di Buttigliera d’Asti hanno lanciato un servizio di prenotazione dei libri per domani e dopodomani: martedì 22 dicembre dalle 14,30 alle 17,30 e mercoledì 23 dicembre dalle 9,30 alle 11,30

I libri si possono prenotare con le seguenti modalità: mail bibliotecbuttigliera@gmail.com; Telefonando in Biblioteca al numero 0119921905; Tramite WatsApp al 3891806487; Tramite la Pagina FB Biblioteca Comunale Buttigliera d’Asti; Inviando post sul Gruppo Amici della Biblioteca di Buttigliera d’Asti.

Il 29 dicembre dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 15,30 si potranno ritirare i libri desiderati all’esterno della biblioteca (chiesa di Santa Elisabetta, via Vittorio Emanuele). Si potranno prendere in prestito due volumi, ma si consiglia di scegliere almeno quattro titoli per sopperire a eventuali mancanze.

Molti i libri nuovi presenti, il cui elenco si può trovare davanti alla biblioteca, sul sito web del Comune di Buttigliera d’Asti (clicca QUI) e su richiesta tramite WatsApp. Si potrà scegliere tra tutti i titoli presenti in biblioteca consultando il sito Librinlinea.