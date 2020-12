Un fantastico Natale 2020 ricco di eventi e proposte targate Rava e Fava

Prosegue all’insegna dell’avvicinamento al Natale 2020 il dicembre nei negozi della Cooperativa della Rava e della Fava.

Sabato 19 nel NaturaSì di piazza Porta Torino 14 prosegue il tour nei presidi biologici slow food con la presentazione del pregiato cece nero della Murgia Carsica in terra pugliese.

Il 19 e 20 dicembre in Bottega di via Cavour sarà ‘Il Natale di Libera Terra’ con la proposta dei cesti natalizi riempiti di legalità: prodotti provenienti dalle terre confiscate alle mafie grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Libera Asti.

Mercoledì 23 in Bottega per ‘Aspettando Natale’ avremo ospite la cooperativa sociale Maramao di Canelli che presenterà la propria ricca produzione di vini biologici.

Attivissimi i due punti vendita in provincia: a Costigliole d’Asti con ‘Qualcosa di buono’ a gestione LeAli e a San Damiano d’Asti con ‘Qualcosa di giusto’ a trazione Associazione ‘Gruppo per l’Autogestione’.

Aperture straordinarie natalizie anche per i due poli astigiani ; sia piazza Torino e che via Cavour sempre aperti fino al 24 dicembre e con servizio spesa on line e consegna a domicilio.

Per le proposte complete di Natale della Cooperativa della Rava e della Fava —–>>>> DICEMBRE 2010