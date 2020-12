Un biglietto per illuminare il Natale degli ospiti della RSA di Vezza D’Alba

Riceviamo e pubblichiamo

Questo Natale sarà differente, ma non poterlo vivere con le solite cose non significa che non possono essere fatte cose grandi.

Nella RSA di Vezza d’alba è stato attivato dalla psicoterapeuta dott.ssa Joara Franco un progetto di fototerapia che coinvolge tutti gli ospiti ed è orientato a elaborare le emozioni di questo periodo e creare un costante interscambio con i parenti. Le foto sono uno stimolo potente per risvegliare ricordi, emozioni e pensieri; ma soprattutto, in questo periodo permettono agli ospiti di sentirsi parte di momenti importanti anche se da lontano.

Per Natale abbiamo quindi pensato di estendere l’invito oltre che ai parenti, a tutte le persone che vorranno scaldare il cuore dei nostri ospiti con un messaggio. Un ritorno al calore della scrittura e al piacere della lettura che da sempre uniscono mondi lontani.

Se avete piacere di mandare lettere, foto, messaggi di auguri o disegni ai nostri nonni potrete farlo sia tramite mail:

segreteria.sacrocuore@socialcoop.it

che per posta all’indirizzo:

RSA Sacro Cuore di Vezza d’Alba – piazza San Martino n 6 Vezza d’Alba (CN)

Ringraziamo in anticipo chi vorrà dedicarci un attimo del suo tempo e assicuriamo tanti bei pensieri per tutti voi! Un virtuale forte abbraccio e ricordate che per sciogliere il ghiaccio a volte basta un biglietto!