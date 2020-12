Ultimi giorni per la quinta edizione del concorso per le scuole “Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza”

La Cooperativa Della Rava e Della Fava organizza la 5° edizione del concorso riservato alle scuole di ogni ordine e grado dal titolo : ‘ Pensieri di PACE per un Natale di Fratellanza’ con scadenza il 24 dicembre 2020.

Gli elaborati potranno essere prodotti in poesie, scritti, disegni, racconti, ricette ed immagini/arti visive inerenti al tema del concorso che viene suddiviso in due filoni:

1) scuole dell’Infanzia e primarie con tema specifico : ‘ Natale nel Mondo’

2) secondarie ed istituti superiori su tema: ‘ Natale, bellezza e dignità’ .

Tutti i lavori che dovranno essere consegnati alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti verranno esposti sull’Albero della Pace fino a metà gennaio 2020.

E’ prevista una festa premiazione finale con premi per tutte le classi partecipanti di materiale didattico ecologico.

Il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione ‘Gruppo per l’Autogestione’ di Asti ed è sostenuto anche quest’anno dai media partner ATnews e Radio Asti Europa che pubblicheranno tutti i lavoro in concorso.