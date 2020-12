Tutti ne parlano ma, pochi, comprendono l’importanza dei Bitcoin e delle criptovalute

Chi, almeno per una volta nella propria vita, non ha sentito parlare dei Bitcoin e delle criptovalute? Pur essendo un argomento largamente trattato, sono, tuttavia, ancora non molte le persone che non comprendono, in modo esaustivo e completo, l’importanza dei Bitcoin e delle criptovalute in un mondo sempre più globalizzato e richiedente nuove formule economiche.

Indiscutibilmente, per addentrarsi compiutamente nella cognizione dell’importanza dei Bitcoin e delle criptovalute, è fondamentale comprendere come funzionino e, soprattutto, di cosa si tratti. Seppure sia un argomento finanziario ampio e, a volte, abbastanza tecnico, si potrebbe, in forma sintetica e comprensibile, cercare di provare a far comprendere come funzionino e, soprattutto, di cosa si tratta quando si parla di Bitcoin e di criptovalute.

Cominciamo dall’inizio. Bitcoin e criptovalute, altrimenti note come monete virtuali crittografate, hanno proposto una nuova visione del mondo del denaro già a partire dagli Anni Novanta. Nel 2008, un gruppo di ricercatori, sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto creò quella destinata ad essere la prima valuta virtuale, ossia il Bitcoin. Da allora, vi sono in circolazione numerose criptovalute diverse. In ogni caso, tutte hanno un aspetto comune, cioè sono al 100% delle valute virtuali.

In pratica, Bitcoin e le altre criptovalute, non vengono ad essere emesse da alcuna banca centrale o Stato, e possono essere esclusivamente utilizzate all’interno di una particolare comunità composta da membri disposti ad accettarle come forma di pagamento. Ovviamente, a questo punto, si sarà molto curiosi di comprendere quale potrà essere l’obiettivo di aver voluto creare queste tipologie di nuova monete digitali che sono, appunto, conosciute sotto il nome di Bitcoin e di criptovalute.

A tale quesito, si potrebbe immediatamente rispondere che, Bitcoin e le altre criptovalute, consentono di poter avere accesso a una zona di scambio che risulta essere molto più sicura e veloce. Anche per questa ragione Bitcoin era, va ad assumere un ruolo determinate per comprendere, ancora meglio, l’importanza dei Bitcoin e delle criptovalute.

In effetti, Bitcoin e criptovalute, consentono di effettuare transazioni da una persona all’altra senza dover passare attraverso una banca, e, oltretutto, in forma anonima. Per di più, i trasferimenti vengono ad essere presi in considerazione direttamente, senza tempi di attesa e a un costo molto basso rispetto a quello proposto dall’attuale sistema bancario.

Ma allora, in maniera semplice, cosa determina la fondamentale grande differenza tra le cosiddette valute fiduciarie e le quelle chiamate, invece, valute virtuali? Per comprenderlo, si deve ricorrere al concetto di decentramento, termine che può apparire complesso e altisonante ma, che, in ogni caso, può essere esaustivamente spiegato.

Come è risaputo, l’Euro, il Dollaro, lo Yen, ad esempio, sono valute controllate dagli Stati e dalle banche centrali. Di conseguenza, se si vuole effettuare un trasferimento a chicchessia, non si ha altra scelta che passare attraverso una banca, a meno che non si scelga di effettuare una transazione con contanti. Per quanto riguarda Bitcoin e le criptovalute, questo avviene in modo diverso. Il concetto di decentramento di Bitcoin e criptovalute, pertanto, sta, molto semplicemente, nel poter effettuare tutto ciò che si desidera fare, andando ad utilizzare una rete di scambio peer-to-peer.

Quindi, a differenza di quanto avviene negli altri casi, ovvero in riferimento alla necessità nell’effettuare una transazione, un trasferimento con il dover passare attraverso una banca, il concetto di decentramento vigente per Bitcoin e criptovalute, permette di esulare dalla formula di intermediario vigente con la banca. Ecco perché si chiama scambio peer-to-peer. Non è, infatti, necessario chiedere a uno stato o a una banca il permesso di effettuare un trasferimento.

Inoltre, andando a concludere, i trasferimenti di Bitcoin e criptovalute, possono essere effettuati istantaneamente, ad esempio, dall’Italia al Giappone come in ogni altra parte del mondo.