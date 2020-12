Truffe in abitazioni nel Nord Astigiano, Moncalvo e Calliano si mobilitano per tutelare gli abitanti

Recentemente si sono verificati diversi episodi di truffe nel nord Astigiano, in particolare a Moncalvo e Calliano.

A Moncalvo, l’Amministrazione ha avviato una campagna di sensibilizzazione per mettere in guardia la popolazione su questo tipo di rischio. “Abbiamo deciso di diffondere un semplice vademecum – spiegano il Sindaco Christian Orecchia e il viceSindaco Andrea Giroldo, anche assessore alla sicurezza – prima condiviso con l’Arma dei Carabinieri, per fare prevenzione su questo fenomeno criminale. Gli episodi di truffa in abitazione sono infatti ricorrenti sul territorio. Diffonderemo il testo via stampa, via web e anche porta a porta. L’ultimo intervento è fondamentale per raggiungere le fasce più anziane della popolazione che sono purtroppo le più esposte.”

Orecchia e Giroldo ricordano i numeri da chiamare in caso di necessità sono:

il numero unico per le emergenze: 112

La Polizia Municipale di Moncalvo: 0141 917505

Carabinieri di Moncalvo: 0141 917100

Di seguito il vademecum che l’Amministrazione ha predisposto.

Anche il Sindaco di Calliano denuncia il fatto con un post in cui sottolinea tutta la sua preoccupazione per questa situazione.

“Oggi a Calliano hanno fatto altre truffe – scrive il Sindaco Paolo Belluardo il 10 dicembre – Chiedo a tutti voi di diffondere la notizia per evitare che ne succedano altre. Non aprite a nessuno per nessun motivo e chiamate i Carabinieri sempre se vedete macchine e persone strane. Vi chiedo, per favore, di fare molta ma molta attenzione. Aiutiamoci a vicenda, sono fiducioso in tutti voi!