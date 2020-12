Tombola di Natale online per il CAI di Asti che nel 2021 festeggia il centenario

Il CAI, Club Alpino italiano, sezione di Asti, il prossimo anno festeggerà i 100 anni dalla fondazione.

Per poter festeggiare degnamente il primo secolo di storia, la locale sezione alpinistica organizza per martedì 22 dicembre una tombola virtuale aperta a tutti, soci e non. Il ricavato, al netto delle spese sostenute per l’acquisto dei premi, verrà destinato all’organizzazione delle manifestazioni per i 100 anni della Sezione di Asti del Club Alpino Italiano.

La Tombola inizierà martedì 22 dicembre alle ore 21. Ci si riunirà in modo virtuale tramite WhatsApp. Per aderire è necessario iscriversi tramite un modulo online presente sul sito www.caiasti.it e predisporre il pagamento dell’acquisto delle cartelle tramite bonifico al conto corrente CAI Asti: beneficiario Club Alpino Italiano – Sezione di Asti, IBAN IT16P0608510300000000021095. L’importo per ogni cartella é di €5, ed ogni partecipante può acquistare al massimo 5 cartelle.

Si può acquistare le cartelle fino alle 21 di lunedì 21 dicembre. L’elenco dei premi è disponibile sul sito www.caiasti.it, così come tutti gli ulteriori dettagli per la partecipazione.