Con la pubblicazione avvenuta il 21 ottobre 2020 in Gazzetta Ufficiale la notizia che circolava da mesi ora è una certezza: il Terre Alfieri è DOCG. I Terre Alfieri Arneis e il Terre Alfieri Nebbiolo, nati appena 11 anni fa, ora viaggiano nel novero dei grandi vini italiani.

Per festeggiare questo grande traguardo l’Enoteca Regionale Colline Alfieri ha ideato “Terre Alfieri a Tavola il giorno di Natale”: un evento diffuso sul territorio di produzione che coinvolge i principali attori della filiera.

Il 25 dicembre i ristoranti e gli agriturismi delle Colline Alfieri aderenti all’iniziativa offriranno 1 bottiglia di Terre Alfieri Arneis ogni 4 menù d’asporto.

Sarà un omaggio dei produttori desiderosi di far scoprire le peculiarità di questa piccola denominazione dalle grandi ambizioni.

I locali aderenti sono:

• Agriturismo Ca’Nadin – San Damiano d’Asti

• Osteria del Diavolo – Asti

• Il Bumbunin Bistrot – Tigliole

• Ristorante Da Mariuccia – Tigliole

• Ristorante Garibaldi – Cisterna d’Asti

• Ristorante La Ca’Rossa – Cisterna d’Asti

• Ristorante L’Abecedario – San Damiano d’Asti

• Vineria Ras-cuamuraje – Cisterna d’Asti

“Ci piace sottolineare come l’evento nasca anche con una finalità solidale: le bottiglie di Terre Alfieri Arneis che verranno utilizzate per l’evento sono state omaggiate dai produttori ai ristoratori, categoria duramente colpita in questo particolare momento che stiamo vivendo” commentano dall’ Enoteca Regionale Colline Alfieri