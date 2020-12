Tempo di consegna di borse di studio all’Istituto Artom di Asti

Dal 10 al 12 dicembre sono in programma all’ITIS Artom di Asti tre giorni di premiazioni, nel rispetto della normativa vigente, per consegnare le borse di studio agli studenti e alle studentesse che si sono distinti nello scorso a.s. 2019/2020.

Si inizia giovedì 10 dicembre, quando il Dirigente scolastico Franco Calcagno e il Segretario Generale FIM Salvatore Pafundi, consegneranno agli studenti “maturi”, che hanno conseguito il diploma con votazione 100/100, le Borse di studio FIM CISL per le Eccellenze conseguite negli Esami di Stato a.s. 2019 – 2020 degli indirizzi di studio “Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica Meccatronica ed Energia”.

Venerdì 11 dicembre sarà Claudia Modonese, in rappresentanza della BASF di Villanova D’Asti – Human Resources Manager, a consegnare la “Borsa di studio BASF” per le Eccellenze dell’indirizzo di studio “Chimica, materiali e biotecnologie” e relativa assegnazione mirata a finanziare un corso di specializzazione di lingua inglese on line, accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che consente anche di accedere a lezioni in aula remota.

Sempre venerdì sarà consegnata anche, per il settimo anno consecutivo, la speciale “Borsa di studio Edoardo Civitate”, alla presenza dei familiari del giovane di Montiglio Monferrato scomparso nel 2014 in un incidente stradale.

Sabato 12 dicembre sarà, invece, una lunga mattinata di festa, rigorosamente online, per premiare ben 34 studenti e studentesse che si sono distinti con media finale superiore a 8/10 sui risultati dell’anno scolastico 2019-2020.