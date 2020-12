Successo delle open school dell’Ic3 di Asti in versione digitale

Si sono conclusi gli appuntamenti online delle Open school 2.0 dell’Istituto Comprensivo 3 Angela Chiappino di Asti. Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti e dalla direzione per la riuscita di questa nuova esperienza di incontro con le famiglie.

“Molti genitori, in occasione dell’ avvicinarsi del momento dell’iscrizione dei propri figli, hanno voluto partecipare e scoprire le scuole del nostro Istituto, le modalità di funzionamento e soprattutto conoscere e fare conoscere ai propri figli i docenti delle future classi – commentano gli insegnanti – Sono stati incontri belli ed autentici, prova di quanto la scuola sia centro del vissuto delle famiglie e alleata importante del percorso di crescita dei nostri ragazzi”.

Ulteriori iniziative per i genitori sono in cantiere per i primi giorni del nuovo anno.

Per informazioni e aggiornamenti clicca QUI

QUI per conoscere i plessi e trovare indicazioni sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.