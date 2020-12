Studenti dell’IIS Alfieri di Asti alla Giornata Euroscola del Parlamento Europeo

Venerdì scorso, 27 novembre, l’IIS Alfieri di Asti ha partecipato, con un gruppo di studenti del liceo Classico e un gruppo di studenti del professionale Sella, alla prima edizione della “Giornata Euroscola online”. Si tratta dell’esperienza di simulazione del Parlamento Europeo di Strasburgo che, causa Covid, è stata sospesa lo scorso marzo ed è ripresa proprio questo venerdì in modalità on line, completamente svolta in lingua inglese.

“La nostra scuola -spiega la dirigente scolastica Stella Perrone – ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia. L’esperienza è iniziata con un messaggio del Presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, che ha detto ai nostri ragazzi “voi rappresentate il futuro dell’Europa, continuate a interessarvi e a dibattere per renderla più utile e più forte” ed è proseguita con l’audizione della Vice Presidente, Dita Charanzova, la quale ha risposto alle domande degli studenti. Una di questi, Federica Lunetta della 5B del Classico, ha posto una domanda sulla conciliabilità della PAC con gli Accordi di Parigi, ricevendo rassicurazioni sull’attenzione del Parlamento a questa tematica ambientale, che sta così a cuore dei giovani europei”.

E’ seguita poi una sessione di domande e risposte con il funzionario UE Giacomo Fassina e infine il voto sulle quattro proposte più significative inviate dai partecipanti in tema ambientale: la più votata è stata la proposta per maggior sostegno all’educazione, maggiori tasse sulle produzioni inquinanti e sovvenzioni per le produzioni “verdi”.

Per l’IIS Alfieri referente dell’iniziativa è il prof. Andrea Bertelli con la collaborazione della prof.ssa Stefania Pineri.

