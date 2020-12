Stefano Allasia: “Paolo Damilano è l’uomo giusto per il rilancio di Torino”

Riceviamo e pubblichiamo il commento del presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Stefano Allasia sulla candidatura di Paolo Damilano a sindaco di Torino

Dopo decenni di oblio e declino con amministrazioni di sinistra e negli ultimi cinque anni con quella grillina, Torino con la candidatura a Sindaco di Paolo Damilano può finalmente risorgere. La sua discesa in campo non può che essere un’ottima notizia, un candidato civico forte per un centrodestra che se vuole vincere deve presentarsi unito e coeso. Damilano è l’uomo giusto, un imprenditore di successo che può mettere le sue competenze a disposizione per un rilancio internazionale del capoluogo piemontese.