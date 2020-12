Sport in zona rossa, nelle faq del Governo nuove regole per corsa e ciclismo

Nuova interpretazione per la corsa e per il ciclismo in zona rossa. Come un regalo di Natale è comparsa tra le Faq una specifica che risolve i dubbi per podisti e i ciclisti. Si può uscire dal proprio Comune facendo allenamento, ovviamente partendo e tornando nel proprio Comune di partenza. Ecco la domanda e la relativa risposta.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

Nella “zona rossa” è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.