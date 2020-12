Solidarietà natalizia di Progeo a favore della mensa sociale di Asti

La vigilia di Natale, presso la mensa comunale di corso Genova e nel rispetto delle norme anti-covid, il Presidente di Progeo Asti Danilo Baggio insieme al Vice Presidente Flavio Smaniotto e alla volontaria Maria Grazia Billi, alla presenza del Sindaco di Asti Maurizio Rasero, delle Assessore Mariangela Cotto e Stefania Morra, del Vescovo Monsignor Marco Prastaro e del direttore della Caritas locale Beppe Amico, hanno consegnato una scatola di mascherine a Suor Luigina, responsabile della struttura.

“È stata una circostanza importante per la Progeo, a testimonianza dell’impegno profuso in questo anno a favore di chi ha bisogno, perché fare del bene ci fa stare bene. – commentano i responsabili di Progeo – È stata anche un’occasione per dimostrare quanto l’associazione ci tiene ad essere sempre più presente nel tessuto del volontariato locale per svolgere attività a favore dei più bisognosi in sinergia con l’Assessorato ai servizi sociali, con il Centro Servizi Volontariato di Asti e con il Coordinamento territoriale di volontariato di protezione civile di Asti.”

Alla consegna erano presenti anche alcuni rappresentanti di altre associazioni di volontariato, tra cui Il Dono del Volo.