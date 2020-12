SLC CGIL: “Poste Italiane, ad Asti in sette anni il 31% di dipendenti in meno”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della SLC CGIL di Asti.

La SLC CGIL di Asti, a seguito di un’indagine durata due anni che ha consentito al Sindacato lavoratori della Comunicazione di dialogare con il personale di Poste Italiane di tutta la provincia di Asti, è giunta ad una triste consapevolezza: dal 2013 al 2018 il personale è sceso, tra sportello e recapito, di 107 unità, passando da 580 a 473 dipendenti, con una contrazione pari, dunque, al 18,4% in soli cinque anni.

A questo dato, già considerevole, sono andati poi ad aggiungersi 37 uscite nel 2019, (di cui 16 agli sportelli di Poste e altre 21 nel settore recapito) e altre 36 nel 2020 (di cui 24 agli sportelli e 12 nel recapito) per un totale complessivo, in sette anni, di 180 lavoratori, pari al 31% della forza lavoro di Poste SPA in Provincia di Asti.

Alle richieste della SLC CGIL di chiarimenti da un lato e di ripristino delle postazioni lavorative dall’altro, Poste ha risposto che, dalla fine del 2018 ad oggi, sono transitati dal recapito alla sportelleria 24 dipendenti, sono stati assunti dall’esterno 14 lavoratori (sempre per gli sportelli) e che altre 9 persone sono state assunte con contratti di apprendistato per il settore commerciale.

È necessario precisare, al fine di comprendere meglio il “mondo” Poste, che gli specialisti commerciali non coprono i posti vacanti agli sportelli perché essi svolgono un’attività di vendita che nulla a che fare con gli sportelli tradizionali o con il recapito. A ciò si aggiunge il fatto che buona parte di queste nuove assunzioni lavora con contratti part time.

È solo grazie all’intervento del Sindacato, e della SLC CGIL in particolare, che – a partire dal 2019 – 60 lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato sono stati trasformati, nel recapito, in contratti a tempo indeterminato, con un accordo delle politiche attive.

Il 14 ottobre scorso la SLC CGIL ha avviato, assieme alla SLP CISL di Asti, le procedure previste dalla legge per la dichiarazione di stato di agitazione, al fine di ottenere un aumento delle dotazioni organiche. La giustificazione a tale richiesta è facilmente dimostrabile ed è sostenuta non solo dai numeri sopra evidenziati, ma anche alla luce della mancata riapertura con orario pre-Covid di molti uffici postali (con conseguenti file interminabili non dovute solo alle limitazioni di accesso negli uffici).

In assenza, in tempi brevi, di una risposta e dell’apertura di un serio tavolo di trattativa, la SLC CGIL di Asti sarà costretta a passare dallo stato di agitazione al blocco delle attività. Una scelta forse impopolare, ma giusta e necessaria nell’interesse di tutti, cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori.

La Segreteria SLC CGIL Asti

La RSU SLC CGIL Asti

Asti, 16 dicembre 2020

In foto: Giorgia Perrone, Segretaria Provinciale SLC CGIL Asti, e Patrizia Bortolin, RSU SLC CGIL Asti.