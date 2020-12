Scuola e trasporti, alla ripresa ad Asti previsti ingressi scaglionati degli studenti

Si è riunito nella mattinata odierna, in modalità videoconferenza, il Tavolo di Coordinamento “Scuola-Trasporti”, istituito presso la Prefettura nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, al fine di individuare le modalità più idonee ad agevolare il rientro a scuola degli studenti astigiani, nel pieno rispetto delle attuali prescrizioni governative volte a contrastare la diffusione del virus.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Asti Alfonso Terribile, hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente della Provincia Paolo Lanfranco, il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, il Dirigente dell’ambito scolastico territoriale Pierangela Dagna, i rappresentanti dell’Agenzia della Mobilità Piemontese Cesare Paonessa e Giovanni Currado, il responsabile della Sezione di Asti della Motorizzazione Civile Giorgio Turiano, nonché alcuni esponenti delle società di trasporto pubblico locale.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate alcune proposte, al fine di individuare la migliore soluzione per contemperare l’esigenza di assicurare, a partire dal 7 gennaio 2021, la ripresa dell’attività didattica in presenza del 75% degli studenti frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado, con mezzi di trasporto pubblico aventi una capienza ridotta al 50%.

Stante l’impossibilità di assicurare il trasporto in sicurezza dell’intera quota del 75% degli studenti in un’unica fascia oraria, si è convenuto di organizzare l’ingresso degli studenti in modo scaglionato, prevedendo due turni: il primo, per una quota pari al 50% degli studenti, alle ore 8.00; il secondo, per il restante 25%, alle ore 9.40. A tal fine è stato previsto il potenziamento delle linee di trasporto pubblico maggiormente fruite, anche con l’utilizzo di mezzi aggiuntivi.

Al termine della seduta, il Prefetto Terribile ha comunicato che, in base all’intesa raggiunta, provvederà a redigere un apposito documento operativo, sulla base del quale le Amministrazioni coinvolte nel coordinamento adotteranno le misure di rispettiva competenza, entro il termine del prossimo 31 dicembre.

La soluzione individuata potrà essere rimodulata alla luce di eventuali, sopravvenute modifiche normative ovvero in base agli esiti del monitoraggio, che sarà periodicamente effettuato a seguito della ripresa scolastica.

Nel pomeriggio, in modalità videoconferenza, si è tenuta una riunione del Comitato Operativo Viabilità per verificare l’adeguatezza degli strumenti operativi da porre in essere in presenza di precipitazioni atmosferiche a carattere nevoso, tipiche della stagione.

Nell’occasione, è stata richiamata l’attenzione sull’obbligo che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e i motocicli, circolanti sulle strade di questa provincia, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.