Scuola, 5 nuovi schermi multimediali a Santo Stefano Belbo

Per il pedagogista svizzero Jean Piaget, fondatore dell’epistemologia genetica e pioniere delle teorie costruttivistiche, “l’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che siano capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto”.

Raramente prima, come quest’anno, la sfida è stata quella di reinventare il mondo, trovando strade nuove per ripartire, dopo la pandemia da Coronavirus che ha segnato questo 2020. L’anno che stiamo per lasciarci alle spalle non ha precedenti e il mondo della scuola ha pagato un prezzo molto alto, pur dimostrando un’incredibile capacità di adattamento alle modalità di erogazione della didattica a distanza e nell’organizzazione delle lezioni in presenza degli alunni, con la piena osservanza delle norme per il contrasto del contagio da Covid-19.

Tutto questo ha richiesto certamente un impegno straordinario per tutti coloro che, a vario titolo, collaborano nella gestione del plesso scolastico: per questo l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo, in questo anno così particolare, ha ritenuto opportuno rendere ancora più concreta la propria vicinanza all’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese”, dotando il corpo docenti di idonei strumenti all’avanguardia tecnologica per la didattica.

Allo scopo di intervenire nel modo più efficace, sono stati interpellati il dirigente scolastico e gli insegnanti che hanno manifestato la necessità e l’esigenza, per una migliore attività didattica, di dotare l’Istituto di cinque schermi interattivi multimediali, naturale evoluzione touch screen avanzata delle LIM, le lavagne multimediali.

L’Amministrazione comunale ha dato seguito a questa richiesta, destinando una somma importante all’acquisto di tre dispositivi. Inoltre il Lions Club Santo Stefano Belbo-Vallebelbo e la ditta AROL S.p.A. hanno generosamente contributo alla buona riuscita dell’iniziativa, donando un ulteriore schermo ciascuno. A loro va il sincero ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo.