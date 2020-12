San Vincenzo, il Lions Club Asti Alfieri dona panettoni e pandori per i pacchi natalizi

Nonostante la pandemia e le limitazioni che essa comporta, anche in questa occasione il Lions Club Asti Alfieri non ha fatto mancare il proprio aiuto alla San Vincenzo de’ Paoli di Asti (Parrocchia don Bosco), offrendo una fornitura

di panettoni e pandori, per la preparazione dei pacchi natalizi, da donare alle famiglie bisognose.

La presidente della locale San Vincenzo, Annamaria Bertello, ha accolto il presidente del Lions Club Asti Alfieri Walter Valente ed altri soci presentando i vari servizi offerti dall’associazione. “Non è la prima volta che il nostro Club collabora con la San Vincenzo e, in questa occasione, sono stati programmati alcune attività da svolgere insieme, non appena passata la pandemia” commentano dal sodalizio.

La semplice cerimonia di consegna dei dolci natalizi si è svolta all’interno di uno dei locali della parrocchia don Bosco, che funge da base per la consegna di cibo ed altri beni materiali per i più bisognosi.