Rs Components presenta la nuova gamma di cavi hdmi

Nelle case e negli uffici ci sono ormai diversi dispositivi collegabili a monitor, televisori o proiettori, dai computer alle console da gioco, dai lettori DVD o BluRay ad altri tipi di device multimediali. Per ottenere il meglio da questi apparecchi non si deve lasciare nulla al caso: anche la scelta del cavo di collegamento tra i dispositivi deve essere fatta con cura.

La tecnologia High Definition Multimedia Interface rappresenta l’attuale standard di riferimento per quanto riguarda le interfacce audio/video. Nel corso degli anni c’è stata una continua evoluzione che ha portato alla presenza sul mercato di tante tipologie di cavi HDMI. Anche RS Components propone alla sua clientela un’ampia scelta di soluzioni.

Lo sviluppo della tecnologia High Definition Multimedia Interface

L’interfaccia HDMI è il frutto del lavoro comune di alcuni giganti del mondo dell’elettronica, tra cui Philips, Sony, Panasonic, RCA e altri. Lo sviluppo è iniziato nel 2002, ma nel 2004 i dispositivi HDMI venduti nel mondo erano già cinque milioni. Un dato destinato a moltiplicarsi molto rapidamente, visto che nel 2013 il numero complessivo dei device HDMI venduti superava i tre miliardi di unità.

L’introduzione dell’interfaccia HDMI non è stata solo un successo a livello commerciale, ma una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnologico. Per la prima volta era infatti possibile trasferire da un dispositivo all’altro il segnale audio ed il segnale video ad altissima definizione con un unico cavo.

Come scegliere il giusto cavo HDMI

La tecnologia High Definition Multimedia Interface è in continuo progresso, quindi nel corso degli anni sono stati sviluppati cavi di diverse tipologie. Le variabili di cui bisogna tenere conto sono diverse, dal marchio produttore al tipo di connettore, passando per la risoluzione massima supportata e caratteristiche fisiche quali il colore e la lunghezza.

Le variabili di cui bisogna tenere conto sono diverse, dal marchio produttore al tipo di connettore, passando per la risoluzione massima supportata e caratteristiche fisiche quali il colore e la lunghezza. Il primo aspetto chi bisogna controllare però è la versione HDMI del cavo: quelle attualmente supportate sono quattro.

Le versioni HDMI

Tra quelli in circolazione, i cavi HDMI 1.3 sono quelli più datati, visto che sono stati lanciati sul mercato nel 2006. Nonostante questo, sono ancora abbastanza diffusi, soprattutto per collegare i lettori DVD ai televisori. Nel 2009 è stata introdotta la versione HDMI 1.4, che supporta risoluzione Ultra HD 4K: sono molto comuni perché grazie alle loro specifiche sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi moderni.

Il passo successivo è avvenuto nel 2013 con l’arrivo dei cavi HDMI 2.0; questa versione permette la gestione dell’audio a 32 canali e supporta le tecnologie HFR e HDR per i video in 4K, anche a 48 o 60 frame per secondo. I cavi HDMI 2.1 sono l’espressione della versione più moderna della tecnologia: supportano segnali video con risoluzioni fino a 10K e sono la soluzione preferita dai gamers più esigenti.

Tipologie di connettori ed altre caratteristiche dei cavi HDMI

I tipi di connettore invece sono tre e bisogna scegliere quello giusto in base ai dispositi che si intende collegare. La versione standard è rappresentata dai connettori Type A, che sono quelli compatibili con la maggior parte dei device. I cavi Type C invece hanno connettori di dimensioni minori e vengono utilizzate per collegare computer portatili o smartphone a Televisori o proiettori. Infine c’è il cavo Type D, che è ancora più piccolo e può essere inserito nelle porte micro USB degli smartphone.

Può sembrare banale, ma quando si acquista un cavo HDMI bisogna assicurarsi che abbia la giusta lunghezza. I materiali utilizzati per realizzare il cavo sono importanti: quelli placcati oro offrono le migliori performance in termini di qualità ed in termini di durata nel tempo.